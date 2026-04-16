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Ex-São Paulo, Antony marca pelo Betis e agita debate por Copa do Mundo

Brasileiro abriu o placar em partida da Europa League

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
17:27
Atualizado há 2 minutos
Antony comemora gol pelo Real Betis na Europa League (Foto: FRED TANNEAU/AFP)
imagem cameraAntony comemora gol pelo Real Betis na Europa League (Foto: FRED TANNEAU/AFP)
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O brasileiro Antony voltou a ser destaque do Real Betis. Desta vez, o atacante foi o responsável por abrir o placar para o time espanhol no confronto contra o Braga, de Portugal, pelas quartas de final da Europa League. Com o feito, torcedores iniciaram um debate sobre a possível presença do camisa 7 na Copa do Mundo.

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O gol de Antony aconteceu no início do primeiro tempo da partida contra o Braga. O brasileiro aproveitou um cruzamento para se desvencilhar da marcação adversária e marcar de cabeça.

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Esta não é a primeira vez que o atacante ganha destaque em uma partida pelo Real Betis. No clube espanhol desde 2025, quando deixou o Manchester United, Antony tem sido um dos principais nomes da equipe do técnico Manuel Pellegrini.

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Diante do cenário, torcedores brasileiros aproveitaram o novo bom momento do jogador para pedi-lo na Seleção Brasileira. Vale destacar, que Antony ainda não foi convocado desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico da Amerelinha. Veja a repercussão abaixo:

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Antony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)
Ex-jogador do São Paulo Antony comemora gol pelo Betis, pela Europa League (Foto: Reprodução)

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