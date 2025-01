Gisele Bündchen, ex de Tom Brady, exibe gravidez em férias na Costa Rica

A modelo Gisele Bündchen, ex-esposa do astro da NFL Tom Brady, foi vista durante suas férias na Costa Rica, exibindo seu barrigão de gravidez. Acompanhada pelo namorado, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, ela escolhou o destino, onde a modelo possui uma propriedade, para relaxar.

Desde junho de 2023, a modelo e Joaquim compartilham uma relação, tendo a Costa Rica como um de seus locais preferidos para descanso. Destaca-se que o país já era querido da brasileira desde a antiga relação com Tom Brady.

Capturados por paparazzi, os dois foram vistos em momentos de lazer, incluindo banhos de mar e passeios ao pôr do sol. As fotos mostram a modelo e o namorado em caminhadas pela praia, evidenciando a gravidez avançada de Gisele. Em uma das imagens, ela aparece ao lado da irmã, Patricia, contra um céu alaranjado, simbolizando serenidade.

Imagem de Gisele curtindo férias na Costa Rica (Foto: Reprodução/X)

Gravidez

A gravidez foi confirmada em outubro de 2024 pela revista "People", introduzindo um novo capítulo na vida da modelo, que já é mãe de Vivian Lake, de 11 anos, e Benjamin, de 14 anos. As crianças são frutos do casamento anterior com Tom Brady, que chegou ao fim em 2022.

A relação entre Gisele e Joaquim Valente tem sido marcada por curiosidade e admiração. Apesar de manterem um perfil discreto, a gravidez adiciona uma nova dimensão à vida do casal, prometendo mais alegria e união. A expectativa pelo nascimento do terceiro filho de Gisele é alta, com fãs e mídia atentos a novidades.