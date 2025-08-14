Foi praticamente unânime entre os torcedores do Atlético-MG quem foi o melhor jogador do duelo contra o Godoy Cruz. O Galo venceu o duelo pelas oitavas de final da Sul-Americana por 2 a 1, com gols de Cuello e Hulk, para o mandante, e Santino Andino para o Godoy.

continua após a publicidade

Confira comentários sobre a atuação de Cuello pelo Atlético-MG na Libertadores;

➡️ Lesão no Botafogo desepera torcedores: ‘Mais um’

Cuello, que chegou ao Atlético-MG em janeiro de 2025, se lesionou no final de março na partida contra o Maringá pela Copa do Brasil. O camisa 28 passou três meses afastado dos gramados. O contrato de Cuello vai até dezembro de 2028.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mais sobre Cuello

Tomás Cuello, argentino de 24 anos, foi revelado pelo Atlético Tucumán, em 2017. Convocado para categorias de base da Argentina, teve rápida passagem pela Sampdoria, da Itália. Em 2020, foi emprestado ao RB Bragantino. Dois anos depois, transferiu-se para o Athletico-PR, como a maior contratação da história do clube, R$ 12,5 milhões pagos ao Atlético Tucumán. Pelo time paranaense, Cuello disputou 163 jogos, com 10 gols e 24 assistências, e os títulos estaduais de 2023 e 2024.

continua após a publicidade