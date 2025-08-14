menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores elegem melhor em campo em Atlético-MG x Goday: ‘Por dez’

Atacante empatou a partida para o Galo

Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana
imagem cameraJogadores do Atletico-MG perfilados durante entrada em campo para partida contra o Godoy Cruz no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Sul-americana 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
21:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Foi praticamente unânime entre os torcedores do Atlético-MG quem foi o melhor jogador do duelo contra o Godoy Cruz. O Galo venceu o duelo pelas oitavas de final da Sul-Americana por 2 a 1, com gols de Cuello e Hulk, para o mandante, e Santino Andino para o Godoy.

continua após a publicidade

Confira comentários sobre a atuação de Cuello pelo Atlético-MG na Libertadores;

➡️ Lesão no Botafogo desepera torcedores: ‘Mais um’

Cuello, que chegou ao Atlético-MG em janeiro de 2025, se lesionou no final de março na partida contra o Maringá pela Copa do Brasil. O camisa 28 passou três meses afastado dos gramados. O contrato de Cuello vai até dezembro de 2028.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mais sobre Cuello

Tomás Cuello, argentino de 24 anos, foi revelado pelo Atlético Tucumán, em 2017. Convocado para categorias de base da Argentina, teve rápida passagem pela Sampdoria, da Itália. Em 2020, foi emprestado ao RB Bragantino. Dois anos depois, transferiu-se para o Athletico-PR, como a maior contratação da história do clube, R$ 12,5 milhões pagos ao Atlético Tucumán. Pelo time paranaense, Cuello disputou 163 jogos, com 10 gols e 24 assistências, e os títulos estaduais de 2023 e 2024.

continua após a publicidade
Cuello comemora seu gol no jogo do Atlético-MG contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana
Cuello jogador do Atletico-MG comemora seu gol contra o Godoy Cruz (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias