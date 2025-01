O tenista João Fonseca, atual 113 do mundo, fará sua estreia no qualifying do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, nesta terça-feira, às 01h30 (de Brasília). Ele encara o argentino Federico Agustin Gomez, atual 136º no ranking da ATP.

continua após a publicidade

➡️Australian Open: quanto será a premiação para cada etapa este ano?

Em alta após as conquistas dos títulos do Next Gen ATP Finals e do Challanger, a joia brasileira de 18 anos tem a chance de entrar na chave principal do torneio australiano, que reunirá grandes nomes do tênis.

Onde assistir João Fonseca no Australian Open

A partida entre João Fonseca e Federico Agustin Gomez, pelo qualifying do Australian Open, terá transmissão exclusiva do Disney+ a partir das 01h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Brasileiros no Australian Open

Além de João Fonseca, outros brasileiros entrarão em quadra, porém nesta segunda-feira. Felipe Meligeni, atual 150 do mundo, encara o francês Clement Chidekh, atual 191 no ranking da ATP, também às 20h. A partida será transmitida pelo Disney+.

Atualmente na posição 106 do ranking, Thiago Monteiro terá pela frente o australiano de 31 anos Jason Kubler. A partida será transmitida também pelo Disney+ a partir das 22h20 (de Brasília).

continua após a publicidade

A tenista Laura Pigossi também tentará uma vaga à chave principal do Australian Open nesta segunda. Ela encara a espanhola Guiomar Maristany, de 25 anos, a partir das 23h30 (de Brasília).

Como é o qualifying

O qualy é composto por três fases eliminatórias, e os vencedores das três partidas irão entrar diretamente na chave principal. Disputado no Melbourne Park, o Australian Open começa na próxima semana e terá sua grande final no dia 26 de janeiro.