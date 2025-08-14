Europeus reagem à declaração de promessa do Real Madrid sobre Messi: ‘Loucura’

O Real Madrid apresentou oficialmente a jovem promessa Franco Mastantuono, de apenas 18 anos, nesta quinta-feira (14). Durante a coletiva de apresentação, o argentino não escondeu sua admiração e cravou Lionel Messi, ídolo do Barcelona, como melhor jogador do mundo.

- Sou argentino e o Messi é o melhor do mundo para mim. Messi significou muito para o Barcelona e para os argentinos. Creio que o Real Madrid é o maior clube do mundo. Venho trilhar meu caminho, quero que os torcedores sintam orgulho do que fizer no campo - disse Mastantuono.

Logo após a declaração, os torcedores dividiram opiniões nas redes sociais. Uma parte defendeu a postura do argentino em defender o maior ídolo de sua geração, enquanto outros criticaram a postura do jovem. Confira.

Em sua nova etapa, Mastantuono brigará por um espaço na equipe de Xabi Alonso e tentará aproveitar os minutos na temporada. O jogador vestirá a camisa de número 30, assim como fez durante sua passagem pelo River Plate.

Como chega o Real Madrid para a temporada?

Após terminar 2024/25 sem os principais títulos, o Real Madrid mudou seu comando técnico. Carlo Ancelotti deixou o clube e Xabi Alonso assumiu o comando. A partir disso, iniciou-se quase que uma revolução no elenco blanco, com uma renovação estratégica em curso, investimentos significativos em jovens e saídas de figuras emblemáticas. Até então, foram quatro contratados:

Dean Huijsen (Zagueiro, ex-Bournemouth) Trent Alexander-Arnold (Lateral-direito, ex-Liverpool) Álvaro Carreras (Lateral-esquerdo, ex-Benfica) Franco Mastantuono (Meia, ex-River Plate)

Apesar de superar R$ 1 bilhão em gastos na janela, um grande reforço para Xabi Alonso veio das categorias de base do clube. Gonzalo García foi bastante utilizado no Mundial de Clubes e se sagrou artilheiro do torneio.

Na contramão, Luka Modric deixou o Real Madrid após 13 anos e se transferiu para o Milan. Outros dois atletas a saírem foram Lucas Vázquez e Jesús Vallejo. Rodrygo pode ser o próximo, já que perdeu lugar na equipe titular e atrai grandes interessados no continente europeu. A principal aspiração merengue na temporada é conquistar La Liga e, lógico, a Liga dos Campeões. Para isso, os Blancos contam principalmente com a dupla Vinicius Junior e Kylian Mbappé.

Provável escalação: Courtois; Arnold (Carvajal), Huijsen, Rüdiger e Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Mbappé e Vinicius.