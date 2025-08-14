Empresa fará treinamento contra assédio antes de Botafogo x Palmeiras

O Estádio Nilton Santos será palco de uma iniciativa pioneira no futebol brasileiro, no próximo domingo (17). Em parceia com a L’Oréal Paris, o Botafogo promoverá em seu estádio um treinamento do programa Stand Up. A ação busca capacitar torcedores e torcedoras a intervir de forma segura contra o assédio em espaços públicos, especialmente nas arquibancadas, historicamente percebidas como locais hostis para mulheres.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024), houve aumento de 48,7% nos casos de importunação sexual e 28,5% nos de assédio sexual no Brasil. Além disso, 40% das mulheres evitam ir a estádios por se sentirem inseguras. Diante desses dados, a ação no jogo entre Botafogo e Palmeiras contará com diversas iniciativas de conscientização.

Bandeirões com mensagem da campanha nas arquibancadas, entrada dos jogadores com faixa alusiva ao tema e, antes do jogo começar, será realizada a exibição de uma mensagem da cantora Anitta, garota-propaganda de L’Oréal Paris e torcedora declarada do clube, convocando o público para participar do treinamento que será realizado ao vivo no gramado e transmitido simultaneamente nos telões das arquibancadas.

Para Maíra da Matta, diretora da L’Oréal Paris no Brasil, essa ação reforça o compromisso da marca com a construção de uma sociedade mais justa e segura para as mulheres.

- O Stand Up nasceu para empoderar as pessoas, mostrando que todas e todos podem agir para combater o assédio. Levar essa iniciativa para dentro de um estádio, um espaço historicamente hostil para muitas mulheres, é simbólico e transformador. Queremos que o futebol seja um ambiente seguro e acolhedor para todos, e essa ação é um passo concreto nessa direção - disse Maíra da Matta.

O que é o Programa Stand Up?

Lançado globalmente em 2020 pela L’Oréal Paris, em parceria com a ONG internacional Right To Be, o programa Stand Up já treinou mais de 3 milhões de pessoas em 45 países. Essa iniciativa ensina estratégias práticas e seguras para que vítimas e testemunhas possam intervir diante do assédio sem colocar a própria segurança em risco. No Brasil, o programa é conduzido pela ONG Cruzando Histórias, que oferece treinamentos gratuitos a clientes, parceiros da marca e a qualquer pessoa interessada, mediante inscrição no site da L’Oréal Paris.

A parceria entre L’Oréal Paris e Botafogo teve início em 2024, com um projeto que contemplou treinamentos direcionados aos colaboradores da área corporativa e do futebol de base do clube. Agora, em 2025, a missão é ampliar esse impacto, levando o programa para além dos bastidores e engajando um público muito maior.