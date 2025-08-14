Torcedores destacam dupla do Palmeiras na Libertadores: ‘Romário e Bebeto’

Jogando longe de seus domínios, o Palmeiras construiu uma grande vantagem contra o Universitário do Perú, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com gols de Gustavo Gomez, Vitor Roque e Flaco López, duas vezes, o Verdão abriu um placar de 4 a 0, durante os 90 minutos.

Jogando pela primeira vez juntos, a dupla de atacantes foi o maior destaque da equipe na primeira etapa. Vitor Roque, inclusive, participou de todos os gols Alviverdes na partida. Com o ótimo desempenho da dupla, os torcedores reagiram nas redes sociais fazendo referência a dupla campeã do mundo com a Seleção Brasileira, Romário e Bebeto. Confira.

Com o resultado, o Palmeiras abre grande vantagem para o jogo de volta, no Allianz Parque. O Verdão pode perder por dois gols de diferença que ainda garante a classificação para as quartas de final. A segunda partida acontece na próxima quinta-feira (21), às 21h30.

PalGustavo Gómez comemora gol no jogo contra o Universitário, em Lima (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Como foi o jogo?

Sem sentir a pressão no Estádio Monumental, o Palmeiras dominou o Universitario na primeira etapa e mostrou sua força diante dos adversários sul-americanos. Aos sete minutos, o capitão Gustavo Gómez abriu o placar em cobrança de pênalti, como um presságio do que a equipe de Abel Ferreira apresentaria em Lima.

Na sequência, foi a vez da inédita dupla de ataque, formada por Flaco López e Vitor Roque, dar show. Em linda tabelinha, o argentino saiu livre dentro da área adversária e marcou o segundo gol do Verdão na partida.

Totalmente adaptado ao novo clube, Vitor Roque recebeu lançamento, venceu a disputa com a defesa adversária e bateu forte para vencer o goleiro rival, ampliando a vantagem do Palmeiras fora de casa. Nos minutos finais, o Verdão teve algumas oportunidades para marcar, mas pecou nas finalizações.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com a mesma intensidade dos minutos iniciais e pressionou novamente o adversário. Entre erros e acertos, a equipe segurou o ímpeto do Universitario e chegou ao quarto gol com Flaco López, novidade entre os titulares na noite.

Com a vaga encaminhada, Abel Ferreira optou por rodar o elenco alviverde e promoveu a saída da dupla de ataque, com as entradas de Luighi e Allan. Sem riscos, o Alviverde administrou o ritmo nos minutos finais e retorna ao Brasil com vantagem de quatro gols no placar agregado.