O goleiro Ivan Quaresma, do Internacional, pegou a web de surpresa ao postar o resultado de sua harmonização facial em suas redes sociais. No Brasil, o goleiro teve passagens por Vasco e Corinthians, e, na Europa, pelo Zenit. Em 2019, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite.

Confira abaixo a repercussão e o resultado da harmonização facial do goleiro Ivan.

O resultado da harmonização facial do goleiro Ivan Quaresma, do Internacional (Foto: Reprodução)

Internautas se surpreendem com transformação

Internacional ainda não anunciou reforços

Até esta sexta-feira (3), o Internacional não oficializou chegadas de novos jogadores - apenas saídas. Gabriel Carvalho foi vendido ao futebol árabe, enquanto atletas que não terão espaço no time de Roger Machado, estão sendo negociados.

Além de Emerson Junior, o goleiro Fabrício deixou o Internacional. Após ser contratado no início do ano, o vínculo com o Colorado terminou e não foi renovado. Com isso, o arqueiro ficou livre para negociar com o Figueirense.

Wesley, que despertou interesse do Krasnodar, da Rússia, deve permanecer em Porto Alegre. Por mais que os russos tenham feito uma boa proposta para contar com o atacante, o jogador e a sua família entendem que não é momento de deixar o Brasil. Há cerca de um mês, o atleta perdeu o pai em um acidente de moto.