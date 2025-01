A final da Champions League de 2024/2025 sofrerá uma mudança em relação às edições anteriores. Se distanciando do padrão futebolístico de receber as atrações musicais antes da partida, a final desta edição da competição deve se aproximar dos moldes da NFL (maior torneio de futebol americano do mundo) e trazer o show no intervalo. A informação foi dada em primeira mão pelo jornal inglês "The Sun".

Linkin Park se apresentará na final da Champions League

Linkin Park pode ser a atração do show de intervalo da grande final (Foto: Reprodução)

A banda Linkin Park foi confirmada como a principal atração do show do intervalo da final da Uefa Champions League, que ocorrerá na Munich Football Arena, na Alemanha, no dia 31 de maio deste ano. Conhecida por sucessos como "In The End" e "Numb", a banda promete não apenas reviver seus maiores hits, mas também surpreender o público com as novas músicas.

O conjunto de rock lançou o álbum autoral "From Zero" em 2024, quando voltou a se apresentar ao redor do mundo após sete anos de hiato - o último concerto havia sido em homenagem ao vocalista Chester Bennington, que morreu em 2017. No ano passado, Linkin Park anunciou o retorno aos palcos com a cantora Emily Armstrong e 11 novas músicas no repertório.

Na última edição da final da Champions League, Lenny Kravitz foi o destaque do intervalo no Estádio de Wembley, em Londres, antes da partida entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Um ano antes, a brasileira Anitta marcou presença nos palcos da final ao lado de Burna Boy, em Istambul.