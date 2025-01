Internacional inicia pré-temporada sem reforços; veja lista

A segunda-feira (6) marca o pontapé inicial na pré-temporada do Internacional. No turno da tarde, os jogadores se reencontrarão no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, onde iniciam a preparação para 2025. Na lista de relacionados, todavia, não há novidades.

Até o momento, o Internacional não anunciou novos reforços - apenas saídas. O Colorado confirmou a venda de Gabriel Carvalho ao futebol árabe, que só será efetivada em agosto, quando o jovem completar 18 anos. Apesar disso, ele é ausência na reapresentação devido a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. O mesmo acontece com Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

Bernabei não estará na reapresentação (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Bernabei também não estará presente. No momento, o lateral-esquerdo não tem contrato com o Internacional. A direção, junto ao staff do jogador, trabalham para o manter em Porto Alegre, mas ainda não há uma definição de permanência. O mesmo acontece com Renê, entretanto, este deve deixar o Inter.

Além disso, jogadores que não estão nos planos de Roger Machado também não constam na lista de relacionados. São eles o meio campista Hyoran e o lateral-direito Nathan. O atacante Lucas Alario já está negociando sua saída do clube e não estará no CT nesta tarde.

Roger Machado comandará pré-temporada no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Jogadores que estarão presentes na pré-temporada

Goleiros:

• Rochet

• Ivan

• Anthoni

• Kauan Jesus

Zagueiros:

• Vitão

• Clayton Sampaio

• Rogel

• Pedro Kauã

• Mercado

• Victor Gabriel

Laterais:

• Bruno Gomes

• Braian Aguirre

• Pablo

Volantes:

• Fernando

• Thiago Maia

• Rômulo

• Bruno Henrique

• Luis Otávio

• Bernardo Jacob

• Gustavo Santos

Meias:

• Alan Patrick

• Bruno Tabata

• Yago Noal

Atacantes:

• Borré

• Valencia

• Wesley

• Wanderson

• Lucca

• Lucca Drummond

• Marlon