‘Galvão e Amigos’ estreia hoje na Band; confira horário e elenco

O apresentador Galvão Bueno estreia nesta segunda-feira (31), às 22h30, o programa 'Galvão e Amigos' na tela do canal Band e na plataforma Bandplay. A atração marca o retorno de um dos maiores nomes da narração esportiva à televisão brasileira, agora em um novo formato.

Qual será o elenco de "Galvão e Amigos", da Band

O programa contará com uma equipe composta por nomes marcante do jornalismo esportivo. Entre os integrantes estão o jornalista Mauro Naves, com mais de 30 anos de experiência e cobertura de sete Copas do Mundo e três Jogos Olímpicos; Paulo Roberto Falcão, um dos mais icônicos volantes da Seleção Brasileira e ex-treinador; e Walter Casagrande, ex-atacante e comentarista esportivo há quase três décadas.

Para a estreia, Ronaldo Fenômeno será o convidado especial. O ex-jogador e empresário abordará temas como os bastidores da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), onde chegou a ser cogitado como candidato à presidência, além da escolha do novo treinador da Seleção Brasileira.

Galvão na Band; entenda

Aos 74 anos de idade, Galvão retorna à Band após 44 anos da sua saída para a Rede Globo, onde passou a maior parte da carreira e se consolidou como o principal narrador esportivo do país.

O narrador deixou a Globo no fim de 2022 e, nos últimos dois anos, explorou novas possibilidades no universo digital. Criou o canal GB, participou de campanhas publicitárias e se aventurou como influenciador, além de seguir atuando no ramo de vinhos. Depois de tantas experiências, Galvão garante: "existe vida fora da Globo".

- Fiz grandes amigos nesses mais de 50 anos de TV. Um deles, muito querido, foi o Jô Soares. Anos atrás eu fui para o que era a Rede OM, que foi um sucesso. Jô me questionou o porquê e eu disse: 'Jô, tem um cara muito inteligente que disse uma vez que também existe vida fora da Globo'. Era ele mesmo, que tinha saído da Globo, foi para o SBT e, depois, voltou com todo o sucesso - disse Galvão Bueno em entrevista ao Splash Uol.