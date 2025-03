Filme com cena de Casagrande nu volta ao cinema após ser censurado pela ditadura

"Onda Nova", filme que conta com a participação especial do ex-jogador Casagrande, retorna ao cinema após ser censurado pela ditadura militar. A primeira estreia da obra aconteceu em 1983 no evento 7ª Mostra de Cinema de São Paulo. O conteúdo do longa-metragem não agradou o regime político da época, que optou por proibir a exibição em território nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O filme se tornou polêmico na época do primeiro lançamento por abordar tabus da sociedade brasileira e conter cenas de sexo. Em uma delas, o ex-jogador Casagrande aparece nu. Após 40 anos, a produção foi restaurada e remasterizada em 4K, e estará a disposição do público a partir desta quinta-feira (27), nos cinemas.

O filme "Onda Nova"

O roteiro da obra conta a história de jogadoras de futebol do clube "Gayvotas Futebol Clube", formado em 1983, em plena ditadura militar. A data também marca a regulamentação dos esportes para as mulheres no Brasil, após ter sido banido por quatro décadas.

continua após a publicidade

Ao longo das cenas do filme, as atletas passam por diversas reviravoltas na vida pessoal e dentro de campo. Um dos assuntos abordados é o preconceito da sociedade da época com a prática de esportes por mulheres.

Cena de Casagrande no filme "Onda Nova", que foi censurado pela Ditadura Militar (Foto: Reprodução)

➡️ John Textor se revolta com opinião de Casagrande e dispara: ‘Palhaço’

Não foi só Casagrande

O astro do Corinthians não foi o único jogador a participar do filme. Além dele, Wladimir e Olivio Pitta também fizeram parte do elenco. Todos os três eram figuras representantes do movimento "Democracia Corintiana", que promoveu a participação ativa dos atletas em decisões do clube. A iniciativa batia de frente com o regime político brasileiro da época.

continua após a publicidade

Entre os três jogadores, a participação de Casagrande é a de maior destaque na trama. No longa-metragem, o ex-jogador interpreta o papel dele mesmo e aparece nu em uma cena. O cenário acontece após o atleta aceitar um pedido de uma fã, que o abordou para perder a virgindade.

Assim como companheiro de time, Olivio Pitta também aceitou participar de cenas de sexos. Por outro lado, Wladimir se preservou de determinada exposição. A participação do ex-jogador se limita ao aparecer fantasiado de mulher em uma das cenas iniciais do filme.