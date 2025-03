A comentarista Ana Thais Matos fez um alerta sobre o elenco do Corinthians após o empate por 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova, na noite do último domingo (30). A equipe de Ramon Díaz saiu atrás no placar, mas empatou no fim com Héctor Hernandez. Na visão da jornalista da Globo, a partida ilustra que o Alvinegro não tem um plantel robusto para disputar todas as competições em 2025.

- O recado que fica do time que entrou em campo é meio óbvio: o Corinthians não tem elenco para brigar na temporada por tudo. Acho que isso é um pouco preocupante. O Corinthians tem Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e vai ter que fazer escolhas, como fez no ano passado. Resta saber quais serão essas escolhas. O elenco é muito curto. O Corinthians tem um time, mas não tem um elenco. E um clube que não tem elenco, vai ter uma temporada com dificuldades - disse Ana na transmissão do sportv.

O Corinthians vem de um começo de temporada com altos e baixos, conquistou o Paulistão sobre o Palmeiras, quebrando um jejum de seis anos sem conquistas, mas acabou sendo eliminado para o Barcelona de Guayaquil, na Pré-Libertadores.

Como foi o empate entre Corinthians e Bahia?

Após a conquista do título paulista no meio de semana, Ramón Díaz optou por mandar uma equipe formada majoritariamente por reservas. O único títular foi Yuri Alberto. A equipe de Rogério Ceni foi superior durante e dominou as ações grande parte da partida. Além disso, tinha muita intensidade nos lados de campo com Luciano Juba e Gilberto.

Foi de uma jogada entre os dois laterais que nasceu o gol tricolor. Luciano Juba, que conduziu pelo meio, invadiu a área e cruzou na cabeça do lateral direito Gilberto, que testou para o fundo das redes. Na segunda etapa, a mudou após Everton Ribeiro, que já tinha cartão amarelo, ser expulso aos seis minutos da etapa final após falta dura em Talles Magno.

Após a expulsão, o Corinthians cresceu e chegou ao empate no apagar das luzes após Bidon cruzar na medida para Héctor Hernández cabeçear para deixar tudo igual na Fonte Nova.