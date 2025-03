Ex-Globo, Cris Dias fecha com novo canal para cobertura da Libertadores

Com passagens por grandes canais, como Globo, Band, CNN e CazéTV, a jornalista Cris Dias está de casa nova. A apresentadora foi contratada pelo serviço de streaming Paramount+ para a cobertura da Libertadores e da Sul-Americana, que começam nesta terça-feira (1).

- Estou muito feliz em chegar a uma empresa do tamanho da Paramount, com tanta tradição e reconhecimento internacional. É uma nova fase que me deixa muito animada, ainda mais ao lado de um time de peso como Nivaldo Prieto, PVC e Alê Xavier, cobrindo a Libertadores e a Sul-Americana - disse a jornalista.

Carreira de Cris Dias no jornalismo

Cris Dias começou sua carreira na Rede Globo em 2006, onde apresentou o Esporte Espetacular até outubro de 2010. Depois, passou a apresentar o Globo Esporte e o noticiário esportivo do Bom Dia Brasil. Na Globo, cobriu eventos como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos 2016, no Brasil. Após 13 anos, deixou a emissora em março de 2019 após não ter o contrato renovado.

Em setembro de 2019, foi contratada pela CNN Brasil como apresentadora de esportes, estreando em 2020. Retornou em julho de 2020, mas deixou o formato hard news em agosto e saiu do canal em março de 2021. No mesmo mês, foi contratada pela Rede Bandeirantes, assumindo o comando do Band Esporte Clube em março de 2021. Permaneceu na emissora até 2023, quando deixou o programa e a Band.