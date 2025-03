Galvão revela mensagem de Jorge Jesus sobre Seleção e manda recado a Ednaldo

A CBF oficializou na última sexta-feira (28) a demissão de Dorival Jr do cargo de técnico da Seleção Brasileira. Com a saída do treinador, outros nomes começaram a ser especulados, como de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jorge Jesus. O narrador Galvão Bueno revelou uma conversa com o português, que revelou nunca ter sido convidado para o cargo.

- O Ancelotti deu uma entrevista falando que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ele é técnico do Real Madrid. Ponto, acabou, tem que convocação para os jogos em junho. "Ah, o nome agora é Jorge Jesus". Eu falei com o Jorge Jesus ontem, e ele me disse: "Amigo, nunca ninguém falou comigo, nunca fui convidado, nunca fui sondado" - disse Galvão.

- Então, o recado vai direto para o senhor, Ednaldo Rodrigues: a obrigação é sua, e é urgente. O senhor tem a obrigação de dizer: "Eu quero esse técnico, e se não for esse técnico, eu quero esse outro, vou atrás deles". Diga alguma coisa, porque o que está acontecendo é deprimente, não é bom para a história do futebol brasileiro - completou o narrador.

Demissão de Dorival após goleada para a Argentina

O trabalho de Dorival Júnior começou a ser questionado logo depois da Copa América do ano passado, disputada nos Estados Unidos. O treinador teve cerca de um mês de trabalho com o grupo de jogadores, mas não conseguiu dar padrão de jogo ao time. Na competição, foram três empates e uma vitória, com eliminação nas quartas de final nos pênaltis, para o Uruguai.

Na sequência, foram oito jogos pelas Eliminatórias, com uma única partida tranquila — a vitória por 4 a 0 sobre o Peru, pela 10ª rodada. Nos demais, três vitórias, dois empates e duas derrotas. A gota d'água foi a goleada por 4 a 1 diante da Argentina.

