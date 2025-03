Daniel Alves pretende processar ex-clube após absolvição, diz jornalista

Daniel Alves, após ser absolvido da acusação de agressão sexual em Barcelona, em dezembro de 2022, prepara ações judiciais contra o Pumas-MEX. O processo, que inclui direitos de imagem, danos morais, difamação e questões trabalhistas, visa a cobrança de aproximadamente R$ 11,5 milhões em salários cancelados. A absolvição pelo Tribunal de Justiça da Catalunha ocorreu na última sexta-feira (28), baseada na insuficiência de provas. A informação é do jornalista mexicano Ignacio Suárez.

A defesa de Daniel Alves, liderada pela advogada Inés Guardiola, expressou satisfação com o veredito, destacando que "a justiça finalmente foi feita". Por outro lado, Ester García, advogada da acusadora, anunciou planos de recorrer ao Supremo Tribunal da Espanha, citando o impacto emocional da decisão sobre sua cliente.

Daniel Alves e Pumas

As disputas legais entre Daniel Alves e Pumas não são novas. O clube havia processado o jogador na Corte Arbitral do Esporte (CAS), alegando violação de cláusulas contratuais. No entanto, o Pumas perdeu o julgamento, com a Corte determinando que a rescisão do contrato foi unilateral por parte do clube. O ex-jogador foi anunciado pelo clube em julho de 2022, cinco meses antes da acusação de agressão sexual, e teve o contrato rescindido em janeiro de 2023.

