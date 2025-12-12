Nesta quarta-feira (10), o técnico Luis Enrique, do PSG, deu uma declaração sobre o Flamengo que movimentou muito as redes sociais. Os dois clubes podem fazer a final da Copa Intercontinental, no Catar, se o Rubro-Negro passar pelo Pyramids.

continua após a publicidade

Em entrevista à TNT Sports, o técnico do PSG disse que não quer enfrentar o Flamengo, e que sua preferência é o Pyramids, do Egito.

➡️Leitura labial revela fala polêmica de Daronco em Cruzeiro x Corinthians

- Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, é claro que eles também podem nos vencer. Mas minha preferência não é o Flamengo, isso está claro. Sim, vimos (final da Libertadores). Não analisamos profundamente, mas conhecemos o time. Vimos a equipe no Mundial de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, com experiência, com um grande treinador - Declarou o técnico do PSG sobre o Flamengo.

Nas redes sociais, os rubro-negros foram à loucura com a fala do técnico espanhol. A declaração repercutiu tanto que chegou nos rivais, que reagiram. Veja a reação após fala do técnico do PSG sobre o Flamengo:

continua após a publicidade

Luis Enrique falou sobre uma possível final entre PSG x Flamengo (Foto: Angela Weiss/AFP)

Veja reação dos rivais

Filipe Luís respondeu a fala do técnico do PSG sobre o Flamengo

O PSG pode enfrentar o Flamengo na final do Mundial, que está sendo disputado em Doha, no Catar. Nesta semana, viralizou nas redes sociais a afirmação do técnico Luis Enrique, que garantiu que não quer enfrentar o Flamengo na decisão. Nesta sexta-feira (12), Filipe Luís rebateu o treinador, dizendo o mesmo pelo lado rubro-negro. Além disso, enalteceu o trabalho do espanhol.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro. Eu não esqueço do massacre que foi depois do jogo contra o Bayern. Para o mundo, o Flamengo deixou uma boa impressão, mas, infelizmente, no Brasil só vale resultado. O Luis Enrique não quer enfrentar o Flamengo, e o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, mas não vão ter uma semifinal para correr esse risco. (Luis) assinou o quadro mais bonito do futebol, que é esse PSG autoral dele - iniciou Filipe Luís.

continua após a publicidade

- O PSG é único no futebol, é muito difícil de se copiar pelas particularidades, só dá para admirar. No Flamengo mudou, principalmente, ter perdido nosso capitão (Gerson), o lado direito. Tivemos que nos reinventar. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe de lá para cá - completou sobre uma possível final entre PSG x Flamengo.