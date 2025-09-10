Galvão Bueno fecha com concorrente da Globo e vai narrar a Copa do Mundo de 2026
Narrador acertou uma parceria para narrar os principais jogos da competição
O narrador e apresentador Galvão Bueno fechou uma parceria para ser a principal voz do SBT na Copa do Mundo de 2026. O acordo prevê participações do comunicador em partidas da Seleção Brasileira, finais e principais jogos do torneio. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo.
Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, resta apenas a assinatura do contrato para o anúncio ser feito. Nesta terça-feira (10), o SBT garantiu os direitos de transmissão para a próxima Copa do Mundo e negocia com Galvão Bueno para se tornar o primeiro grande reforço da emissora nas transmissões da competição mundial.
O acordo entre as partes foi feito a partir de um movimento da NSports, canal que tem Galvão como um dos donos. O canal fechou uma parceria com cobertura e colaboração para a exibição do mundial. Foi o narrador quem viabilizou a realização do negócio.
Atual titular das transmissões na emissora, Tiago Leifert, também será utilizado nas transmissões. O narrador e comentarista fará participações nos principais jogos e em programas esportivos, que também terão parceria com a NSports.
Atualmente, Galvão Bueno tem contrato com a Band. O narrador terá um conversa com a emissora sobre o seu programa "Galvão e Amigos", transmitido toda segunda-feira. A expectativa é que programa siga no ar até a Copa do Mundo.
Agora com Galvão Bueno, confira o elenco do SBT
O departamento esportivo do SBT, que já conta com profissionais como Tiago Leifert e Mauro Beting, será ampliado nos próximos meses para a cobertura da Copa do Mundo. A emissora está organizando sua equipe de esportes para oferecer transmissões de qualidade ao público brasileiro.
