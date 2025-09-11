Vidente prevê resultado para Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil
Clássico mineiro acontece pelas quartas de final do torneio nacional
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu uma vitória do Cruzeiro.
Final Corinthians x Cruzeiro se aproxima de 20 mil ingressos vendidos; veja parcial
Futebol Feminino
Presidente do Vitória cita Cruzeiro e Atlético-MG ao falar sobre SAF
Vitória
Kaio Jorge ainda é dúvida no Cruzeiro e Gabigol pode enfrentar o Atlético-MG
Cruzeiro
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante uma análise do confronto, o tarólogo chamou atenção para a vantagem do Cruzeiro no confronto, mediante a vitória na primeira partida. Ele destacou que o time celeste deverá colher os frutos que plantou.
Apesar disso, a equipe do Atlético-MG não irá deixar fácil a colheita. O vidente previu que a equipe de Leonardo Jardim deverá ter cuidado para não ser surpreendida no confronto. Ele destacou a necessidade do Cruzeiro ter seriedade.
De uma forma geral, Luiz Filho revelou que o time celeste deve confirmar a classificação no Mineirão. Contudo, ela poderá ser alcançada com emoção. Isso porque, o Atlético-MG terá momentos de domínio na partida.
O tarólogo previu uma partida bastante aberta entre as equipes. Ele não destacou a possibilidade de um empate, mas garantiu que a classificação do Cruzeiro está muito bem encaminhada, podendo ser alcançada com uma nova vitória perante o rival.
Cruzeiro x Atlético-MG
As equipes voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O Cruzeiro entra em campo podendo até perder o confronto por um gol de diferença.
A vantagem do time celeste foi construída na primeira partida do confronto, quando venceu o Atlético-MG por 2 a 0, dentro da Arena MRV. Para reverter o cenário, o Alvinegro precisa devolver a derrota. Uma vitória do Galo por dois gols de diferença leva a decisão da vaga à semifinal do torneio nacional para os pênaltis.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias