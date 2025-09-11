Vidente prevê resultado para Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu uma vitória do Cruzeiro.

Durante uma análise do confronto, o tarólogo chamou atenção para a vantagem do Cruzeiro no confronto, mediante a vitória na primeira partida. Ele destacou que o time celeste deverá colher os frutos que plantou.

Apesar disso, a equipe do Atlético-MG não irá deixar fácil a colheita. O vidente previu que a equipe de Leonardo Jardim deverá ter cuidado para não ser surpreendida no confronto. Ele destacou a necessidade do Cruzeiro ter seriedade.

De uma forma geral, Luiz Filho revelou que o time celeste deve confirmar a classificação no Mineirão. Contudo, ela poderá ser alcançada com emoção. Isso porque, o Atlético-MG terá momentos de domínio na partida.

O tarólogo previu uma partida bastante aberta entre as equipes. Ele não destacou a possibilidade de um empate, mas garantiu que a classificação do Cruzeiro está muito bem encaminhada, podendo ser alcançada com uma nova vitória perante o rival.

Cruzeiro x Atlético-MG

As equipes voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O Cruzeiro entra em campo podendo até perder o confronto por um gol de diferença.

A vantagem do time celeste foi construída na primeira partida do confronto, quando venceu o Atlético-MG por 2 a 0, dentro da Arena MRV. Para reverter o cenário, o Alvinegro precisa devolver a derrota. Uma vitória do Galo por dois gols de diferença leva a decisão da vaga à semifinal do torneio nacional para os pênaltis.