Galvão Bueno se rende a medalhão do Vasco: 'Um dos maiores que vi'
Narrador participou da transmissão da Amazon Prime
- Matéria
- Mais Notícias
Com mais de 64 mil presentes no Maracanã, o Vasco derrotou o Fluminense de virada e construiu uma boa vantagem para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Já nos acréscimos, o argentino Pablo Vegetti garantiu a vitória ao Cruz-Maltino e impressionou o narrador Galvão Bueno, que participou da transmissão da Amazon Prime.
Rayan assume topo da artilharia da Copa do Brasil em noite decisiva na virada do Vasco
Vasco
Torcida do Vasco surpreende ao apontar melhor em vitória contra o Fluminense
Fora de Campo
Reação de Casimiro com vitória do Vasco sobre o Fluminense viraliza: ‘Cinema’
Fora de Campo
➡️Esposas de jogadores do Vasco provocam Fluminense após vitória na Copa do Brasil
O cronômetro marcava 48 minutos do segundo tempo, quando Rayan partiu em direção ao ataque. O atacante foi parado com falta no meio de campo, e cobrou rapidamente. Na sequência da jogada, Puma acionou Andrés Gomes, que não exitou e cruzou em direção à área adversária. Lá estava Pablo Vegetti, que de cabeça marcou para garantir a vitória do Vasco.
Após o 27º gol do atacante argentino na temporada, o histórico narrador destacou que Vegetti é um dos maiores cabeceadores que ele já viu em 51 anos de profissão. Antes de finalizar, Galvão Bueno lembrou o que o Rei Pelé falava sobre o posicionamento durante o momento da cabeçada. Confira abaixo.
- Gooooooooooool do Vasco! Vegetti, um dos maiores cabeceadores que eu vi em 51 anos de profissão. A bola veio e ele tem o tempo da bola, o Pelé explicava isso. Não é que ele suba mais que o adversário, ele sabe o tempo da bola. Mas que jogada do Vasco, tudo começou com a bonita jogada do Rayan, que abriu no Pumita, que também abriu na esquerda, veio o cruzamento e o Vegetti em posição legal, mete a cabeça na bola. Ele sabe onde ela vai cair e o Freytes não acompanhou o tempo da bola - disse Galvão Bueno.
➡️Raphael Claus vira assunto durante Vasco x Fluminense: 'Não é de hoje'
Como foi Vasco x Fluminense
Texto por: Sharon Prais
O clássico começou antes do apito inicial. Na entrada dos times em campo, as torcidas de Vasco e Fluminense protagonizaram um espetáculo que esquentou as arquibancadas antes do jogo decisivo. Foi assim que Raphael Claus iniciou o primeiro tempo, sob fumaça de fogos e sinalizadores, e com decibéis elevados por 64.990 tricolores e vascaínos cantando a plenos pulmões.
A primeira chance de perigo foi do Fluminense. Em jogada de toques rápidos, Samuel trabalhou com Everaldo, que lançou Serna em profundidade. O colombiano encontrou passe para Lucho Acosta, de frente pro gol, finalizar para fora. O lance acendeu o Tricolor, que passou a dominar as ações do jogo a partir de então.
Mesmo com dificuldade de penetrar a defesa rival, o Vasco respondeu aos 15 minutos. Após recuperar a bola no campo de ataque, Puma recebeu a bola invertida e tocou por cobertura na saída de Fábio, mas Thiago Silva fez o corte providencial. No contra-golpe, o Flu subiu rápido com Everaldo, que sofreu a falta de Léo Jardim na entrada da área, punido com cartão amarelo. Na cobrança, em jogada ensaiada, o Tricolor abriu o placar: Renê buscou seu capitão, que escorou para o meio da área para Kevin Serna bater colocado.
Aos 35, os comandados de Fernando Diniz começaram a reagir em cima dos erros do Flu. Depois de recuperar a bola no campo de ataque, Nuno Moreira abriu com Cauan Barros, na direita, que bateu cruzado, para fora. A chance criou um momento de pressão para o Vasco, que teve escanteios na sequência e conseguiu reter mais a posse. Já aos 45, Andrés Gomez teria sofrido pênalti de Freytes, mas o jogador estava impedido no início da jogada. Nos acréscimos, o camisa 11 voltou a aparecer bem no ataque mas depois de corte ruim de Thiago Silva, bateu por cima do gol de Fábio.
Precisando do resultado, o Vasco voltou intenso depois do intervalo. Logo aos 5 minutos, após jogada pela esquerda, Nuno cruzou rasteiro encontrou Rayan livre para igualar o placar e levantar a torcida vascaína no Maracanã. Inspirados pelo canto de "time da virada", Andrés Gomez teve chance perigosa, mas parou em boa defesa de Fábio.
O Cruz-Maltino cresceu com o gol e a força emanada da arquibancada, enquanto o Fluminense tentava se recolocar na partida. Conforme o Setor Sul aumentava o som, o time passou a ocupar o campo de ataque, mas não levou perigo ao gol de Léo Jardim.
O Vasco, por sua vez, voltou a ameaçar em cabeçada de Pumita, que carimbou a trave e saiu em tiro de meta. Em meio a superioridade adversária, o Flu conseguiu sua primeira chance do segundo tempo em finalização de Keno para defesa segura do goleiro vascaíno. Nos acréscimos, Vegetti, que entrou na segunda etapa, virou o jogo para o Cruz-Maltino.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias