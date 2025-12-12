Reação de Adriano com gol do Flamengo no Mundial chama atenção: 'Não está escrito'

O Flamengo venceu seu primeiro jogo no Mundial, na última quarta-feira (10), e se sagrou o primeiro clube brasileiro a vencer o Derby das Americas. Na transmissão da CazéTV, a reação de Adriano Imperador com o segundo gol do Rubro-Negro viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

Depois de um começo difícil, o Rubro-Negro abriu o placar com Arrascaeta, que driblou o goleiro do Cruz Azul e mandou para o fundo das redes. Jorge Sanchez empatou para o time mexicano, mas o uruguaio fez mais um e trouxe a vitória para o Flamengo no Mundial.

➡️Rivais reagem à declaração de técnico do PSG sobre o Flamengo: 'Mais que certo'

Na transmisão da CazéTV, Adriano Imperador ficou maluco com o gol da vitória do Mengão. Quando a reação do ídolo da Nação foi publicada nas redes sociais, o vídeo rapidamente viralizou. Veja a reação do "Didico" com o gol do Flamengo no Mundial abaixo:

continua após a publicidade

Adriano Imperador está no time de comentaristas da CazeTV para cobertura do Flamengo no Mundial (Foto: Divulgação CazeTV)

Veja reação de Adriano com o gol de Arrascaeta

Flamengo se prepara para semifinal do Mundial

O Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (11) em Doha, no Catar, após a vitória diante do Cruz Azul, do México, no Mundial. A atividade, a primeira visando a partida contra o Pyramids, no sábado, contou com a participação de Pedro. O Flamengo se prepara para a semifinal do Mundial.

O atacante do Flamengo chegou a ser relacionado para a partida contra o time mexicano. Entretanto, ainda sem condições de jogo, não foi utilizado. Nesta quinta, Pedro participou, parcialmente, das atividades com os demais jogadores. O camisa 9 correu e fez trabalhos com bola. Depois de muito tempo fora, Pedro pode retornar ao Flamengo no Mundial.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Agora, a expectativa é para saber quando Pedro estará liberado para jogar. Inicialmente, a tendência era que o atleta não jogasse mais nesta temporada. No entanto, com o avanço na recuperação, há a possibilidade dele ficar à disposição para uma possível final, disputada no dia 17 de dezembro. Isso dependerá do dia a dia do jogador.