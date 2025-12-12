Leitura labial revela fala polêmica de Daronco em Cruzeiro x Corinthians

O Cruzeiro perdeu para o Corinthians, na noite da última quarta-feira (10), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Um dublador especializado em leitura labial revelou uma fala polêmica do árbitro Anderson Daronco.

Em jogo cheio de polêmicas, o gol do holandês Memphis Depay, no começo do primeiro tempo, definiu a partida entre Cruzeiro x Corinthians. No seu perfil do X, o dublador Velloso apontou algumas falas do árbitro Anderson Daronco ao longo do jogo.

- Senta todo mundo. Eu não quero ver ninguém levantar - gritou Daronco para o banco do Timão.



- Tu não vai fazer isso comigo. Não tem motivo para machucar. Não está sentindo dor. Eu não vou falar mais com você. Levanta e vai jogar - gritou o árbitro para o goleiro Hugo Souza em Cruzeiro x Corinthians.



- Tira esse mala daqui - falou Daronco sobre Vitinho, que reclamou de um lance após o fim do jogo.

Memphis marcou o gol do Corinthians contra o Cruzeiro no Mineirão





Veja leitura labial completa de Cruzeiro x Corinthians

Como foi o jogo

O Corinthians pressionou o Cruzeiro nos primeiros minutos. Os visitantes tomaram as primeiras atitudes e obrigou Cássio a fazer a primeira defesa da semifinal. Aos seis minutos, Memphis bateu escanteio fechado, Carrillo desviou na primeira trave e o goleiro do Cabuloso fez boa defesa.

Os mandantes equilibraram o jogo e tiveram uma boa chegada com Matheus Pereira. André Ramalho não conseguiu cortar um passe enfrente a área, o meia aproveitou para fintar o marcador e finalizar forte para defesa de Hugo Souza.

Com mais posse de bola, o clube alvinegro tinha domínio no meio de campo. Aos 21 minutos, Carrillo lançou na área, Yuri Alberto ajeitou, Memphis finalizou em dois tempos para abrir o placar. Atrás do placar, o Cruzeiro se lançou ao ataque contra o Corinthians.

O jogo ficou nervoso, com muita discussão entre os atletas, e poucas oportunidades. O Cruzeiro dominou as ações da posse de bola, enquanto o Corinthians se armou para alcançar um contra-ataque. No fim, o clube alvinegro conseguiu levar a vantagem para o intervalo. Fim de primeiro tempo entre Cruzeiro x Corinthians.

Na segunda etapa, o jogo mudou de tom. O Cruzeiro dominou as ações contra o Corinthians, e chegou a ter 81% de posse de bola. Aos 13 minutos, Arroyo levantou a bola na área, Matheus Bidu desviou e Hugo Souza foi obrigado a fazer uma boa defesa.

A estratégia do Corinthians não surtiu efeito, a equipe ficou acuada na defesa, com a dupla de ataque isolada. Aos 20 minutos, Kaio Jorge recebeu na grande área após bate e rebate. O artilheiro girou sobre a marcação, chutou, mas a bola explodiu em André Ramalho. Pressão em Cruzeiro x Corinthians.

Assim como no primeiro tempo, o jogo ficou nervoso, com muitos cartões amarelos. Dorival Júnior preencheu o meio de campo as entradas de Charles, Garro e André. O Timão controlou a partida e saiu com a vitória. Problemas para o Cruzeiro contra o Corinthians.