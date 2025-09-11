Caio Ribeiro sobe o tom após polêmica em Corinthians x Athletico: ‘Não existe’

O comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo, questionou a marcação do pênalti para o Athletico-PR durante a derrota para o Corinthians, na última quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O resultado eliminou o Furacão da competição na nacional.

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 22 minutos, quando o lateral Matheusinho, do Corinthians, bloqueou um cruzamento de Léo Derick, do Athletico-PR, com a mão. O lance gerou a dúvida, se a infração do jogador do Corinthians aconteceu dentro ou fora da área.

Ao todo, a arbitragem demorou cinco minutos para definir a marcação do lance. Durante a demora, o comentarista Caio Ribeiro comentou sobre a falta de critério da arbitragem brasileira em lances semelhantes. Em campo, o goleiro Hugou Souza defendeu a penalidade, que foi cobrada por Benavídez.

- Sabe qual o problema? É muito difícil tirar a mão e marcar um pênalti desses. Só que é uma falta de critério entre os árbitros, que chega no final de semana, um lance igualzinho é marcado ou não é marcado. E aí a torcida tem o direito de se revoltar. Não existe uma uniformidade, não existe uma linha de raciocínio, não existe uma tomada de decisão para lances parecidos. Cada um pensa de um jeito, e aí o torcedor tem todo direito de reclamar - disse Caio Ribeiro, durante transmissão da Rede Globo.

Como foi a classificação do Corinthians?

O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.

O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.

O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.

A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.

Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.

Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.