Galvão Bueno criticou convocação de Dorival Júnior (Foto: Reprodução/YouTube)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro

Galvão Bueno, icônico ex-narrador da Globo, não aprovou a convocação do suplente escolhido para cobrir a lesão de Vinicius Júnior e cobrou uma explicação do técnico Dorival Júnior pela convocação. Andreas Pereira, do Fulham, foi anunciado como o substituto de Vini na Seleção Brasileira, após o ponto ter lesão confirmada na cervical.

➡️Escalação da Seleção Brasileira: Dorival crava duas mudanças contra o Chile

O ex-Flamengo, Andreas estará disponível para os próximos jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Fabrício Bruno e Andreas Pereira, companheiros no Flamengo, se encontrarão na Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

- Vini Jr precisou ser cortado da seleção por conta de lesão. O Vini Jr, titular da ponta esquerda, jogador mais importante da seleção, aí o Dorival vai e me convoca o Andreas, que é um volante. Dorival, eu quero que você explique essa escolha aí, pois eu ainda não entendi - questionou Galvão.

➡️Furacão Milton deixa Messi e seleção argentina presos na Flórida

Andreas Pereira esteve em convocações recentes da Seleção Brasileira. Atualmente, ele é o camisa 18 do Fulham, da Premier League. O jogador já teve passagem pelo Flamengo no futebol brasileiro.

Mais lesões entre os convocados da Seleção de Dorival Júnior

Essa é a quarta mudança que Dorival é obrigado a fazer na lista de convocados para os jogos contra Chile e Peru nesta data Fifa.

O zagueiro Bremer, da Juventus, o lateral Guilherme Arana, do {Atlético-MG}, e o goleiro Alisson, do Liverpool, se lesionaram e foram cortados. Foram chamados o zagueiro Beraldo, do PSG, o lateral Alex Telles, do Botafogo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras. A apresentação dos jogadores será na segunda-feira (7), em São Paulo.