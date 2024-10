Filipe Luís e Jorge Jesus: confira semelhanças entre os técnicos do Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante partida contra o Corinthians no Maracanã pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Em duas partidas à frente do Flamengo e pouco mais de uma semana de trabalho, as semelhanças entre Filipe Luís e Jorge Jesus têm sido assunto entre os torcedores do Rubro-Negro. Após a partida contra o Bahia, no último sábado (5), um vídeo da preleção foi divulgado com o ex-jogador repetindo o lema do treinador português.

E não é só no comportamento que os dois se assemelham. Filipe Luís nunca escondeu sua admiração por Jorge Jesus, e já repetiu alguns comportamentos no dia a dia do Ninho do Urubu desde que assumiu o Flamengo, na segunda-feira (30).

Mantra 'ganhar'

Antes da partida contra o Bahia, pela 29ª rodada do Brasileirão, o treinador repetiu o mantra usado por Jorge Jesus em sua preleção. Filipe Luís repetiu: 'ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar. Acostumar a ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar'. O vídeo divulgado pela FlaTV causou a nostalgia aos torcedores rubro-negros.

Estilo de jogo

Uma das principais comparações é com o modo de jogar. O ex-jogador já mostrou que gosta de um time para frente, marcação em cima e com bastante intensidade. Ele gosta de uma organização defensiva e bastante ataque.

No dia de sua apresentação como técnico do Flamengo, Filipe Luís deixou claro as duas ideias para a equipe.

– Com certeza meu modelo de jogo é de muito ataque. Já falei que as vezes peco em não ter medo e atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, tem uma estabilidade e organização defensiva muito boa. Claro que vou tentar colocar a minha ideia em prática, que é diferente, para vermos o time atacando da forma que eu quero. Espero ver muitos gols e muitas chances de gols.

Dessa forma, é possível traçar um paralelo com Jorge Jesus. No Rubro-Negro, o português implementou o vitorioso 4-1-3-2, potencializando o quarteto ofensivo. Jesus dá liberdade de movimentação, mas gosta de espaços pré-determinados para cada posição.

Chegada após vitória

Ambos os técnicos assumiram o Flamengo depois de uma vitória sobre o Athletico-PR, confirmada nos minutos finais, pelo Brasileirão, no Maracanã. Na ocasião, em 2019, o então técnico Abel Braga pediu demissão após a partida e, três dias depois, Jorge Jesus chegou ao Brasil para assumir o clube da Gávea.

Com a vitória sobre o Furacão, na época, o Flamengo chegou a 10 pontos, deu um salto na tabela para o quinto lugar e voltou ao G-6 do Brasileirão. O Rubro-Negro acabou sendo campeão do campeonato.

Modo de treino

O primeiro treino de Filipe Luís já chamou a atenção dos torcedores com a corrida do novo treinador junto aos jogadores no aquecimento. Nas redes sociais, flamenguistas comentaram que o português tinha o mesmo costume com os atletas em 2019. Além disso, JJ era adepto ao ensino com vídeos aos jogadores para ajudá-los a entender comportamentos adversários e corrigir erros em seu próprio jogo. Filipe Luís também seguiu a ideia.

O ex-lateral já revelou usar treinos de teriandores com quem já trabalhou para se inspirar e criar o seu próprio estilo de jogo. Em entrevista à emissora portuguesa Canal 11, em 2020, Filipe falou que tem todos os treinos de Jorge Jesus anotados, assim como de Mourinho, Simeone e Rogério Ceni.

– Eu tenho todos os treinos [do Jorge Jesus] anotados. Aliás, se ele estiver assistindo isso, não adianta ficar chateado comigo. […] A saída dele foi com festa, muito choro, churrasco e pagode. Ele tem uma maneira única de conquistar as pessoas. É autêntico, honesto e leal. Vive de forma intensa o futebol. Tudo era uma aula.