Escalação da Seleção: Dorival crava duas mudanças contra o Chile

Escrito por Vitor Coelho Palhares e Thiago Braga • Publicada em 09/10/2024 - 09:57 • São Paulo (SP)

Dorival Júnior, técnico Brasil, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (9), na Academia de Futebol, centro de treinamentos do Palmeiras. Questionado a respeito de possíveis alterações na escalação da Seleção, o profissional afirmou que a equipe terá duas mudanças.

Novidades na lista, Igor Jesus, atacante do Botafogo, e Abner, lateral-esquerdo do Lyon, venceram a disputa com Endrick e Alex Telles e serão titulares no duelo com o Chile.

- Abner e Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isso como um peso, como um dificultador. Ainda mais com a responsabilidade natural de vestir a camisa pesada que é a da Seleção. Nós fizemos apenas dois jogos dentro dessa fase classificatória, mas a responsabilidade é de todos. Entendemos que a situação é muito ruim para uma seleção que sempre pontuou na faixa de cima. Todos queriam resultados diferentes - disse Dorival.

Segundo Dorival, o momento de destaque de Igor Jesus no Botafogo foi fundamental para a escolha, uma vez que Endrick vive período de adaptação no Real Madrid.

- Praticamente em todas as convocações a gente teve esse número (de desfalques). O que eu vejo é que o momento do Igor (Jesus) é interessante. O Endrick ainda vem buscando conhecer seu novo clube, o momento. É uma questão de também encontrar o momento dele na equipe. Para esse instante, o momento vivido pelo Igor é um opuco diferente - completou.

A Seleção realiza sua última atividade antes de embarcar para Santiago, onde enfrenta o Chile na próxima quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional. Com dez pontos conquistados em oito rodadas, a Amarelinha ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.