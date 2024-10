Furacão Milton deixa Messi e seleção argentina presos na Flórida

Messi foi campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina (Foto: Juan Mabromata / AFP)







09/10/2024 - 09:24 • Miami (EUA)

O furacão Milton atrapalhou o planejamento da seleção da Argentina. Hospedado em Miami, o elenco de Lionel Scaloni ainda não conseguiu deixar o local rumo a Maturín, onde enfrenta a Venezuela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986.,

- Nos negaram a viagem, não foi possível hoje. Vamos apenas amanhã se o tempo permitir. Esperamos treinar amanhã de manhã e depois partir. Será difícil, porque não podemos ir direto para Maturín, não permitem desembarque de solo americano direto para a Venezuela. O mais importante agora é a saúde das pessoas e de todos nós que estamos aqui também - afirmou o treinador.

🌪️ FURACÃO MILTON

O furacão, de categoria 4 - a escala vai até 5 -, chegou à Flórida nesta quarta-feira (9) e está sendo considerado 'extremamente perigoso', conforme alerta do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). As autoridades já solicitaram aos moradores do local que deixassem a região para buscar lugares seguros.

As chuvas podem chegar a até 250mm, além do aumento do nível do mar, e estima-se que esta seja a pior tempestade a atingir a cidade de Tampa em mais de 100 anos. Recentemente, a Flórida sofreu com o furacão Helene, um dos desastres naturais mais mortais desde o Katrina, em 2005.

A Fifa exige que as equipes estejam nas cidades onde os jogos são realizados pelo menos 24 horas antes de a bola rolar. Caso a viagem aconteça apenas amanhã, a logística será impossibilitada devido a não existirem voos diretos dos EUA para o local; ainda não há uma previsão, mas o adiamento do confronto está entre as possíveis soluções.

⚽ COMO FICA O JOGO?

A intenção inicial dos argentinos era deixar o Aeroporto Internacional de Miami nesta quarta rumo a Barranquilla, na Colômbia. Após a escala, o plantel pousaria cinco horas depois em Maturín para encerrar sua preparação.

O duelo entre Venezuela e Argentina está marcado para a quinta-feira (10), às 18h (horário de Brasília). Os comandados de Scaloni lideram as Eliminatórias com 18 pontos em oito partidas e querem garantir uma vaga no Mundial de 2026, onde defenderão o título conquistado há dois anos atrás.

Argentina de Scaloni está presa em Miami devido ao furacão Milton (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)