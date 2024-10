Landim muda tom e admite reavaliação em caso de renovação com Gabigol no Flamengo

Presidente do Flamengo, Landim admite que renovação de Gabigol pode ter reviravolta (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 09:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim admite fazer uma reavaliação no caso da renovação de contrato com Gabigol. O mandatário planeja analisar o caso do atacante ao fim da temporada, segundo confirmou em uma entrevista à coluna do Mauro Cezar Pereira.

➡️ Gabigol chega a 300: os jogadores com mais partidas pelo Flamengo

- Disse isso e agi de acordo com minha convicção. Naquele momento, não concordava com uma renovação por mais de quatro anos e nas bases exigidas. Hoje, o Gabriel está tendo novas oportunidades com o Filipe Luís. Vamos ver como ele vai se comportar. Estamos todos torcendo para ele voltar a ter o mesmo desempenho de anos atrás. Uma renegociação de contrato envolve a convergência dos interesses não só do clube como do jogador. Faremos uma reavaliação após o final da temporada. Não apenas do desempenho dele, mas de todos os jogadores.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com a saída de Tite, Gabigol vem recebendo novas oportunidades sob o comando de Filipe Luís nos dois primeiros jogos do novo treinador à frente do Flamengo. O camisa 99 se aproveita da lesão de Pedro, que só retorna em meados de 2025, para ter mais minutos e provar que merece um novo contrato.

Gabigol comemora gol irregular em Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nos últimos meses, o atacante parecia cada vez mais distante do Rio de Janeiro, principalmente por conta de seu contrato até o fim de 2024. No entanto, os dirigentes do Rubro-Negro mudaram o tom em relação ao tema nas últimas semanas e não descartam uma reviravolta no caso.

O jogador chegou a receber uma oferta de pré-contrato com o Palmeiras, mas nunca assinou a proposta do clube de Leila Pereira. Por conta da demora em relação a uma resposta, o Verdão optou por sair da briga pela chegada de Gabigol.