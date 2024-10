Dumbrosck retira candidatura à presidência do Flamengo para apoiar outra chapa

Delair Dumbrosck desiste da candidatura à presidência do Flamengo (Foto: Ricardo Cassiano)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 22:33 • Rio de Janeiro

O ex-presidente do Flamengo Delair Dumbrosck anunciou na noite desta terça-feira que retirou a sua candidatura à presidência do Flamengo para as eleições que acontecem no dia 9 de dezembro deste ano. Líder da chapa chamada 'Nação sem Fronteiras", Dumbrosck vai apoiar Rodrigo Dunshee de Abranches, atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo e candidato apoiado pela atual gestão, a de Rodolfo Landim, pela chapa 'UniFla'.

Delair Dumbrosck foi presidente interino do clube rubro-negro em 2009, ano do hexacampeonato brasileiro, quando o titular Márcio Braga foi afastado por 1.440 dias, primeiro por licença médica, e depois por decisão do Tribunal de Justiça desportiva (TJD), por declarações ofensivas à entidade.

Confira a íntegra da nota:

"Nota Oficial: Apoio de Delair Drumbosck à Chapa UniFla

A presente comunicação visa informar a decisão da chapa "Nação Sem Fronteiras" liderada por Delair Dumbrosck de retirar a candidatura à eleição do Flamengo, optando por apoiar a chapa da situação, UniFla, que tem como candidato à presidente Rodrigo Dunshee de Abranches.

Esta decisão foi tomada após uma profunda análise do cenário político do clube e do Programa de Governo apresentado pela chapa atual. Acreditamos que a visão estratégica apresentada para o futuro do Flamengo está alinhada com nossos objetivos e com os anseios dos sócios e da torcida rubro-negra. Reconhecemos a qualidade e a solidez das propostas, alinhadas com o que entendemos ser o melhor caminho para o clube, demonstrando um profundo conhecimento das necessidades do Flamengo, além de traçar um caminho promissor para o nosso futuro. Em especial, destacamos a manutenção dos processos e profissionais que vêm construindo uma instituição estruturada, organizada, profissional e forte financeiramente. Além disso, tivemos o compromisso com aquilo tudo que consideramos crucial para o nosso sucesso nos próximos anos.

Importante ressaltar que nos colocamos à disposição para colaborar. Temos convicção de que a soma de forças e de diferentes ideias e experiências serão fundamentais para o desenvolvimento do clube. Não obstante, os próximos anos contemplarão um projeto especial que é a construção do nosso estádio. Somente com a união de todos e a colaboração entre as diferentes forças políticas do Flamengo será possível tirar o nosso sonho do papel. Acreditamos, defendemos e atuaremos para agregar ainda mais neste processo.

Agradecemos aos nossos apoiadores, sócios e à torcida rubro-negra pela compreensão e pelo apoio durante nossa campanha. A decisão de retirar nossa candidatura foi tomada com o intuito de priorizar o bem do Flamengo. Acreditamos que esse é o caminho para o sucesso do Flamengo e esperamos que todos os rubro-negros se unam em torno do projeto da chapa UniFla."