Gabigol presenteia torcedor do Flamengo que está internado

Gabigol fez gol anulado pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Após um pedido nas redes sociais, Gabigol presenteou um torcedor que está se recuperando no hospital, depois de 41 dias de UTI. Nesta quinta-feira (10), Andressa Mendonza fez um pedido ao Flamengo e ao atacante, para que a ajudassem a surpreender o marido, quem está internado desde 30 de agosto.

Em seu perfil no Instagram, Andressa divulgou a situação do marido, quem está melhorando e conseguiu voltar a falar, assim, logo começou a cantar o hino do Flamengo. Na legenda, uma felicidade e um desejo para o Rubro-Negro.

- Ontem ouvimos a voz dele pela primeira vez, e ele já foi logo cantar o hino do Flamengo. Flamengo, me ajuda a fazer uma surpresa pra ele, me ajuda com uma blusa autografada pelos jogadores ou um vídeo, ele merece - escreveu.

A publicação estourou nas redes, com muitas pessoas marcando o perfil do Flamengo e de Gabigol, além de outros jogadores rubro-negros. Com sucesso, Leo Pereira e David Luiz comentaram no post, em homenagem ao torcedor, o que deu ainda mais visibilidade a situação.

No mesmo dia, Andressa voltou as redes sociais para agradecer a ajuda dos jogadores e divulgar o kit que recebeu de Gabigol, com camisa oficial assinada do Flamengo, além de outros produtos do Rubro-Negro e do atacante.