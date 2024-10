Torcedores opinam sobre futuro do elenco do Flamengo em 2025

A permanência de Gabigol é uma incerteza no time do Flamengo para a próxima temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 05:25 • Redação do Lance!

O mau desempenho do Flamengo na temporada 2024 desperta dúvidas sobre a continuidade do elenco em 2025. Foram quase R$ 300 milhões em contratação no ano, porém, em campo, os resultados têm passado longe do idealizado pela diretoria.

O Flamengo chega para a pausa internacional de outubro na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos a menos que o líder Botafogo. Além disso, com a eliminação para o Peñarol na Libertadores, a única chance de taça da equipe no ano é a Copa do Brasil.

No final das contas, a temporada 2024 não foi o que o torcedor esperava. Com isso, o Lance! questionou: é preciso uma reformulação completa no elenco do Fla para a próxima temporada?

A enquete “O Flamengo precisa reformular o elenco para 2025?” foi feita no canal do Flamengo no Lance! e contava com três opções:

Sim, é preciso fazer uma grande barca e tem que contratar reforços de peso para o próximo ano

⁠Mais ou menos, tem jogador que precisa sair, mas o elenco é bom e precisa de poucos reforços

⁠Não, o Flamengo tem um elenco excelente e com poucas carências

Com 80% dos votos, a opção vencedora foi a que sugeria uma barca parcial, ou seja, que alguns jogadores saíssem e outros chegassem. Confira os resultados:

Sim, é preciso fazer uma grande barca e tem que contratar reforços de peso para o próximo ano (13%)

⁠ Mais ou menos, tem jogador que precisa sair, mas o elenco é bom e precisa de poucos reforços (80%)

⁠Não, o Flamengo tem um elenco excelente e com poucas carências (7%)

Filipe Luis, treinador do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

