Everton Cebolinha quebra silêncio após acusação de traição

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 19:13 • Rio de Janeiro

Everton Cebolinha quebrou o silêncio e se manifestou nas redes sociais sobre o término com a influenciadora Isa Ranieri. A ação do atacante do Flamengo aconteceu após surgirem acusações de uma possível traição do atleta na mídia.

De acordo com o jornal Extra, o camisa 11 do rubro-negro carioca vive um novo relacionamento com a Ivana Bermanelli, ex-esposa de Luan Almeida, jogador do RB Bragantino. A influenciadora é apontada como pivô da separação do casamento de oito anos do atleta. O portal chegou a apontar que o atleta tinha comprado um apartamento para viver encontros escondidos.

Apesar das acusações, Everton Cebolinha nega o envolvimento com Ivana. Através de uma postagem nas redes sociais, o atacante afirmou que irá tomar as medidas cabíveis judicialmente para provar que a notícia é falsa. Além disso, ele ainda apontou que o término com Isa Ranieri aconteceu por motivos pessoais.

A notícia do término do casal aconteceu na última quarta-feira (9), quando a própria influenciadora realizou um post para anunciar a separação. O jogador esteve casado com Isa Ranieri nos últimos oito anos, o relacionamento gerou três filhos: Sofia, de seis anos, Pedro, de cinco, e Luca, de apenas um ano.