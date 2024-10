Adversário de Igor Jesus no Brasileirão elogia gol de atacante: ‘Golaço’

Igor Jesus comemora gol com Raphinha em Chile x Brasil. (foto: Javier TORRES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 23:25 • Rio de Janeiro

O atacante Igor Jesus foi um dos destaques da vitória da Seleção Brasileira contra o Chile, nesta quarta-feira (10), em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele marcou o primeiro gol da equipe Canarinho no confronto e chegou a ser elogiado por Yannick Bolasie, do Criciúma.

➡️Torcedores detonam jogador por gol sofrido pelo Brasil: ‘Uma piada’

➡️Igor Jesus é o 10º centroavante testado pela Seleção pós-Copa de 2022

Em uma postagem nas redes sociais, o francês elogiou a qualidade do gol do atacante. Além disso, chegou a brincar com o fato de ter que enfrentá-lo na próxima rodada do Brasileirão. Botafogo e Criciúma se enfrentam na próxima sexta-feira (18), pela 30ª rodada do campeonato nacional.

— Igor Jesus! Que golaço do Brasil mas não quero isso na próxima semana contra — publicou o jogador do Criciúma.

Vale destacar, que além de Igor Jesus, Luiz Henrique, outro atacante do Botafogo, também balançou as redes adversários na vitória brasileira. A dupla do alvinegro carioca foi crucial no resultado favorável à Seleção Brasileira contra o Chile.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior colocou um ponto final na sequência de maus resultados e voltou a subir na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Agora, o Brasil está em quarto lugar, com 13 pontos, seis atrás da Argentina, atual líder.