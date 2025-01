Após revelar que está namorando, Gabigol posta foto com Rafaella Santos

No último sábado (4), Gabigol foi apresentado pelo Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, para milhares de torcedores. O atacante realizou uma entrevista coletiva, onde fez uma revelação sobre a própria vida amorosa. Ele declarou que está namorando.

Poucas horas após as declarações, Gabigol postou uma foto com a influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar. Os dois já tiveram um relacionamento com muitas indas e vindas, mas estavam separados desde 2023.

Recentemente, Gabigol e Rafaella viajaram juntos para o Japão e a influenciadora postou fotos aos beijos com o ex-Flamengo, o que gerou muitos rumores sobre uma possível volta do casal. No entanto, Rafaella apagou o próprio registro pouco tempo depois do compartilhamento no Instagram.

Relacionamento de Gabigol com Rafaella Santos

A história do romance entre o atacante e a irmã de Neymar é longa. Ou seja, não é de hoje que as duas figuras públicas proporcionam momentos como um casal. Tudo começou em 2015, quando começaram os rumores de um possível affair entre o atleta e a influenciadora.

O relacionamento só foi assumido por ambas as partes em 2017. No período, o casal compartilhou momentos juntos com os fãs nas redes sociais e se declararam apaixonados. Contudo, de lá pra cá, o romance colecionou oscilações e entre idas e vindas, finalizaram a união em setembro de 2023.

