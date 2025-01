Rafaella Santos acompanha Gabigol em apresentação pelo Cruzeiro

O atacante Gabigol desembarcou neste sábado (4), em Belo Horizonte, para ser apresentado oficialmente pelo Cruzeiro. Na ocasião, o jogador esteve acompanhado da influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar. O fato aumentou as especulações de uma possível reconciliação entre o casal.

Os rumores do retorno da relação de Gabigol com Rafaella circulam nas redes sociais desde dezembro do ano passado. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos em uma viagem para o Japão, onde o atacante conheceu a sede da Mizuno, atual patrocinadora.

A influenciadora chegou a postar uma sequência de fotos aos beijos com o atleta, mas apagou minutos depois. Mesmo assim, as imagens rodaram pelas redes sociais através de prints de internautas. Além disso, os dois passaram o Réveillon juntos em Trancoso, na Bahia.

Incerteza da reconciliação

Apesar de terem sido flagados juntos nos últimos meses, o portal "LeoDias" apontou nesta semana que os dois podem estar vivendo uma relação de amizade. De acordo com o site, Gabigol passou a virada de 2025 ao lado da modelo da modelo Mina Winkel, enquanto Rafaella esteve acompanhada de outro rapaz, não identificado. Os dois estiveram no mesmo evento de final de ano.

Apresentação de Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes mas escolheu atuar pela equipe celeste. A apresentação da chegada aconteceu neste sábado (4), no Estádio do Mineirão.

Para o momento especial na carreira, Gabigol esteve acompanhado de Rafaella Santos, irmã de Neymar. Além de ter sido flagrada desembarcando com o atleta no aeroporto de Belo Horizonte, a influenciadora também postou uma imagem de um copo personalizado do atleta no Mineirão.