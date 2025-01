Gabigol aluga mansão de luxo em Belo Horizonte; veja fotos e valores

O atacante Gabigol foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro no último sábado (4), em um evento no Estádio Mineirão. Com a chegada ao clube de Belo Horizonte, o jogador alugou uma mansão em Nova Lima, na Região Metropolitana da cidade mineira para morar durante a passagem pelo clube.

A propriedade é avaliada em R$ 25 milhões. Como Gabigol apenas alugou o imóvel, ele terá que pagar R$ 60 mil mensais pela mansão, que conta com um terreno de 10 mil metros quatros. Além disso, o valor do condomínio é de R$ 4,3 mil, enquanto o IPTU ultrapassa os R$ 9 mil. Os valores foram divulgados pela imobiliária Só Mansões, responsável pelo negócio.

Dentro dos destaques da mansão, destaca-se a grandiosidade e luxo do imóvel, contando com 1833 metros quadrados de área construída. A residência possui sete suítes, nove banheiros, sala de TV, sala de estar, sala de jogos, biblioteca, adega e uma cozinha ampla.

Para o lazer, a propriedade oferece um espaço gourmet, sauna, academia, spa, piscina aquecida, sala de jogos e de televisão, além de dois banheiros adicionais para convidados. A mansão também dispõe de um amplo gramado, paisagismo planejado e um pomar. Ainda há uma construção separada para hóspedes.

Mansão alugada por Gabigol em Belo Horizonte (Foto: Reprodução)

Entrada da noa mansão de Gabigol em Belo Horizonte (Foto: Reprodução)

Area da piscina da nova mansão de Gabigol (Foto: Reprodução)

Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois times que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O Peixe chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol vai usar a camisa 9 do Cruzeiro.