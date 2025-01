Com muita atenção da mídia, o atacante Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro no último sábado (4), no Mineirão. Após a apresentação do atleta no novo clube, o jornalista José Trajano detonou a postura do atacante no primeiro contato com o clube mineiro.

O comunicador destacou as provocações do jogador como um ponto de alerta. Gabigol chegou ao Cruzeiro já mexendo com os rivais, e em coletiva de apresentação fez brincadeiras com o Atlético-MG e Flamengo. Para Trajano, determinada postura pode ser um "tiro no pé".

- O Gabigol chega cheio de banca, que agora vai, provoca o Galo, provoca o Flamengo, cheio de marra, vamos ver que Gabigol é esse. Se for o Gabigol que jogou pelo Flamengo nos últimos tempos, é tiro no pé, porque ele não jogou nada - iniciou o jornalista em participação em programa do UOL Esportes, antes de completar.

- Fez um jogo ou dois jogos melhores até, mas não rendeu aquilo que rendia, que o tornou ídolo do Flamengo, responsável por gloriosas conquistas - concluiu.

Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois times que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O Peixe chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol vai usar a camisa 9 do Cruzeiro.