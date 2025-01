Mulher de Denílson abre o jogo sobre ida de companheiro a Globo: ‘Namoro antigo’

O ex-jogador Denílson foi anunciado na última segunda-feira (7) como novo comentarista esportivo da Rede Globo. A transição aconteceu após anos de especulações sobre o interesse da emissora no trabalho do pentacampeão mundial. Luciele di Camargo, esposa do antigo atacante, comemorou a nova etapa na carreira.

Através de uma postagem nas redes sociais, a atriz expressou apoio ao companheiro e destacou que o interesse de trabalhar para a Globo é antigo. Ela ainda comentou que Denílson amudereceu profissionalmente nos últimos cinco anos e apontou que o momento foi o ideal para uma transição de emissora.

- Parabéns Mozao! Nós sabemos o quanto te queriam e há quanto esse “namoro” existia, mas tudo no tempo certo e a hora da mudança chegou. Nos ultimos 5 anos você amadureceu muito como profissional, ajustou a linha ténue entre as brincadeiras e informação seria, se consolidou no mercado publicitário e corporativo, elevou a sua vida profissional muito alem da TV, esta se fortalecendo no digital e ainda tem muita vontade de aprender e crescer. Então, só posso dizer o que sempre digo VOCÊ ESTA PRONTO! talento pode ser lapidado carisma só quem tem, tem, e vc tem de sobra. Ha 15 anos atrás eu te falei, à câmera te namora e se você entrasse para a TV, você não sairia mais, então receba a sua consagração, sem falar que esta só começando, muita coisa ainda estar por vim 🙌. Confia em vc! - publicou a esposa do ex-jogador.

O comentarista de 47 anos chega a emissora para atuar em um novo programa semanal do "SporTV", que irá ao ar às noites de domingo. Além disso, ele também fará participações especiais no Globo Esporte de São Paulo. A partir do próximo dia 13, o programa terá apresentação do jornalista e influenciador Fred Bruno, ex-Desimpedidos.

Carreira de Denílson como jogador e comentarista

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira, onde conquistou a Copa do Mundo de 2002. O ex-atleta também defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

Em 2014, ele decidiu iniciar a carreira como comentarista pela Band. Durante a passagem na emissora, Denílson se destacou por "chefiar o programa "Jogo Aberto", ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla durante o período colecionou fãs no esporte por conta do carisma ao abordar notícias futebolísticas.