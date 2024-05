Endrick e família foram os convidados do programa (Foto: Globo/ Maurício Fidalgo)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 09/05/2024 - 08:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 09/05/2024 - 10:15

O jogador do Palmeiras, Endrick, tomou conta das redes sociais e sites de fofocas após algumas polêmicas de fora de campo envolvendo seu relacionamento com a modelo Gabrielly Miranda e sua mãe.

Tudo começou durante o programa 'Conversa com o Bial', da TV Globo, que contou com as participações de Endrick, tendo seus pais e a namorada na plateia. Durante a entrevista, Pedro Bial perguntou para o jogador se o casal pensava em casamento.

- Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né? - respondeu Endrick, de 17 anos.

Durante o assunto, Cíntia - mãe de Endrick -, se manifestou. Em sua fala, alegou que considerava os dois muito novos para casar. Entretanto, o tom repercutiu nas redes sociais, onde alguns torcedores alegaram que 'ficou um climão'.

- Acho que agora os dois são muito novos para casar, tem muita coisa pela frente ainda - disse.

Depois desta repercussão, o assunto voltou à tona nesta quarta-feira (8). Cíntia, ao compartilhar uma foto da participação do programa, cortou a nora - que estava no registro original.

Logo, a internet voltou a se manifestar. Com a polêmica, Gabrielly deixou algumas frases motivacionais postadas nos stories do Instagram, mas o que chamou mais atenção foi uma suposta troca de farpas entre a mãe de Endrick e a mãe da modelo.

Na indireta postada pela mãe de Gabrielly, foi postado para a influenciadora 'nunca deixar ninguém apagar seu brilho' e 'que ela nasceu para ser vencedora'.

- Nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca desista de você. Você nasceu para ser vencedora e nada e nem ninguém poderá impedir - disse a sogra do atleta.

Endrick teria 'causado' também. O pai do jogador compartilhou a mesma foto que Cíntia, mas sem cortar a modelo. Ao repostar, a web reparou que a joia palmeirense só compartilhou o registro do pai.

Agora, resta esperar se terá alguma manifestação oficial das partes ou qual será o futuro destas possíveis farpas envolvendo as famílias e o casal.

O relacionamento de Endrick e Gabrielly sempre foi bastante comentado nas redes sociais, muito pela diferença de idade dos dois.

Os dois estariam juntos desde o dia 29 de outubro. A namorada do jogador também é influenciadora e já apareceu publicamente com a camisa do Palmeiras em algumas ocasiões, antes mesmo do relacionamento. Logo quando assumiu, Endrick (17 anos) e Gabrielly (21 anos) deixaram claro que a relação seria aprovada pelas famílias.