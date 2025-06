Antônio ‘Malvado’ Trocoli, lutador peso-médio (84 kg) do UFC, alcançou um feito notável em Las Vegas (EUA) nesta terça-feira (10). No torneio The Colossus, parte da prestigiada WSOP (World Series of Poker), o brasileiro se destacou entre mais de 16 mil participantes, terminando em sexto lugar e levando para casa 122 mil dólares, cerca de R$ 680 mil.

Como foi o torneio

A decisão do torneio, iniciado no dia 4 de junho, aconteceu na última terça-feira (10). Malvado, o brasileiro mais bem classificado, liderou boa parte do dia anterior, mas encontrou dificuldades, avançando para a mesa final em sexto.

Durante a disputa decisiva, acumulou fichas e fez jogadas estratégicas, porém foi eliminado, deixando escapar a chance de ganhar o desejado bracelete, prêmio concedido aos campeões dos mais de 100 torneios anuais da WSOP.

Carreira no MMA

No mundo do UFC, Antônio Trocoli, atualmente com 34 anos, ainda busca a sua primeira vitória. Casado com a também lutadora Mackenzie Dern, ele foi contratado pela organização em 2024. No ano passado, participou de duas lutas, mas não obteve sucesso em nenhuma. Neste ano, uma lesão o afastou do confronto programado contra Mansur Abdul Malik em fevereiro.

