Ex-atacante da Seleção compara joias do Palmeiras: ‘Estevão é melhor que Endrick’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 19:34 • São Paulo (SP)

Joias recentes das categorias de base do Palmeiras, os atacantes Endrick e Estevão tem brilhado pelo Alviverde em 2024. As boas atuações da dupla de 17 anos tem rendido comparações, como a feita pelo ex-centroavante da Seleção Brasileira Luis Fabiano. Para o comentarista da "ESPN", Estevão é melhor que Endrick.

- O momento do Palmeiras propicia lançamento de bons jogadores, facilita muito. Esse menino Estevão, para mim, é melhor que o Endrick. Qualidade, velocidade, é outro tipo de jogador. Eu adoro o Endrick, é um grande jogador e vai se tornar ainda maior no Real Madrid. Mas o Estevão é diferente, me encantou um pouco mais - comentou Luis Fabiano.

Destaque do time profissional do Palmeiras desde o ano passado, Endrick foi um dos principais nomes na conquista do Brasileirão de 2023. O jogador já foi vendido ao Real Madrid e se junta ao clube espanhol a partir de julho. Estevão passou a ter mais oportunidades no time principal, com Abel Ferreira, nas últimas semanas.