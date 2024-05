Namorada de Endrick é quatro anos mais velha que o jogador (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 17:49 • São Paulo (SP)

Depois da fala de Cíntia Ramos, mãe do Endrick, durante 'Entrevista com o Bial', e da foto postada com Gabrielly Miranda cortada, agora foi a vez de Marly Miranda, mãe da modelo, se manifestar nas redes sociais e trocar farpas.

Ao que tudo indica, segundo a sequência dos fatos, pode ter a ver com o assunto. Na indireta postada pela mãe de Gabrielly, foi postado para a influenciadora 'nunca deixar ninguém apagar seu brilho' e 'que ela nasceu para ser vencedora'.

- Nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca desista de você. Você nasceu para ser vencedora e nada e nem ninguém poderá impedir - disse.

O assunto surgiu quando a conversa no programa tomou rumo sobre uma possibilidade de casamento entre Endrick, de 17 anos, e Gabrielly, de 21, quando o atacante do Palmeiras se mudar para a Espanha, onde defenderá no Real Madrid. Nesta quarta-feira (8), Cíntia compartilhou uma foto no Instagram e cortou a nora.

