Pênalti marcado em Palmeiras x Flamengo divide opinião de jornalistas

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. O primeiro gol da equipe de Filipe Luís no confronto foi marcado através de um pênalti polêmico. Nas redes sociais, o lance gerou debate entre jornalistas, que tiveram opiniões divididas sobre a marcação.

André Rizek e Benjamin Back foram dois nomes relevantes do jornalismo esportivo que se posicionaram contra a marcação do árbitro Ramon Abatti Abel. Por outro lado, Venê Casagrande e Renato Maurício Prado se posicionaram a favor da análise do lance pela arbitragem.

Mauro Cezar Pereira foi além. O comunicador não concordou com o pênalti marcado para o Flamengo no confronto, mas também reclamou da penalidade marcada para o Palmeiras. O alviverde também teve uma penalidade ao próprio favor após um toque na mão de Guillermo Varela. A marcação foi polêmica por conta da posição do braço do lateral rubro-negro.

O pênalti

O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Arrascaeta tentou um drible para cima do zagueiro Murillo e acabou no chão da pequena área. O uruguaio reclamou de um toque do defensor na jogada. Em campo, Ramon Abatti Abel não marcou o pênalti, mas após uma revisão no VAR, voltou atrás da decisão.

Resultado

Além do gol polêmico, a equipe do técnico Filipe Luís voltou a balançar as redes com Ayrton Lucas. Com a vitória, o Rubro-negro diminuiu a desvantagem do clube paulista na tabela de classificação do Brasileirão.

Após a 10ª rodada, as equipes seguiram na primeira e segunda posição do campeonato. O Palmeiras, com 22 pontos, permaneceu na liderança, enquanto o Flamengo, com 21, encostou no rival na disputa pela ponta da tabela.