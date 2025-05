Arrascaeta comenta pênalti sofrido em Palmeiras x Flamengo: ‘Critério do árbitro’

Arrascaeta foi um dos principais personagens do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. O uruguaio sofreu pênalti e, na cobrança, abriu o placar para o Rubro-Negro. Questionado sobre o lance após o jogo, o camisa 10 da Gávea concordou com a decisão do árbitro, que revisou a jogada no VAR.

— Na verdade, ele com o braço me freia na impulsão. Senão, eu ia ficar sozinho na cara do gol com o Weverton. Quando ele coloca a mão, eu perco o tempo da bola. Assim, para mim foi pênalti. Semana passada a gente teve um pênalti que não deram para nós também. Esse é o critério do árbitro. A gente não pode falar nada nem a favor, nem contra. Cada árbitro tem o seu critério. O marcado contra a gente também, foi um pênalti muito duvidoso. Feliz pelos três pontos, que é o mais importante — disse Arrascaeta em entrevista ao "Premiere".

O uruguaio valorizou o resultado conquistado pelo Mais Querido fora de casa, afirmando que o confronto era "praticamente uma final".

— Muito, muito importante. Como a gente falava, é praticamente uma final. É um rival direto, que sempre tem um jogo muito duro aqui dentro da casa. Sabemos que era muito importante descontar os três pontos deles — declarou Arrasca.

Palmeiras x Flamengo: como foi o jogo?

No jogo mais esperado desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o líder Palmeiras recebeu o vice-líder Flamengo, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (25), melhor para o Rubro-Negro, que venceu o adversário por 2 a 0, com gol de Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas. Pelo lado alviverde, Piquerez desperdiçou uma cobrança. Com o resultado, o Verdão segue na ponta do campeonato com 22 pontos, enquanto o Flamengo foi para 21 e diminuiu a diferença.

