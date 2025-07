Postagem de Mbappé antes de PSG x Real Madrid viraliza: ‘Lei do ex’

Real Madrid e PSG se enfrentam, nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes. Antes do confronto, uma publicação do atacante Mbappé viralizou nas redes sociais. O atacante compartilhou uma imagem com uma camisa do clube francês às vésperas do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O camisa 9 é ex-jogador do time parisiense e na noite da última terça-feira (8) realizou uma publicação enigmática. Mbappé relembrou o período que passou no Parque dos Príncipes e compartilhou uma foto nos stories, do Instagram, em ação com o Paris Saint Germain.

O caso viralizou nas redes sociais. Parte dos internautas ficaram sem entender o gesto do jogador. Por outro lado, outros seguidores apontaram para uma possível provocação. Teve quem até brincou sobre a chamada "lei do ex".

continua após a publicidade

PSG x Real Madrid

O confronto entre as equipes europeias dará a vaga para a final da primeira Copa do Mundo de Clubes. PSG e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

O clube espanhol alcançou a semifinal do torneio após se classificar contra o Borussia Dortmund e Juventus, respectivamente nas oitavas e quartas de final. Na campanha, Mbappé teve um papel de coadjuvante. O francês perdeu grande parte do torneio para tratar de uma gastroenterite. O atacante retornou aos gramados na reta final do torneio.

continua após a publicidade

Já o PSG, elimou o Inter Miami e Bayern de Munique nas fases anteriores. O vencedor do confronto irá enfrentar o Chelsea, que venceu o Fluminense, na última terça-feira (8), na decisão do torneio. A final está marcada para o próximo domingo (13), também no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).