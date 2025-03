Flamengo ou Vasco? João Fonseca esclarece time do coração

O tenista João Fonseca esclareceu que o seu time do coração é o Flamengo. Apesar de o jovem carioca já ter afirmado que torcia para o clube rubro-negro anteriormente, uma foto vazada utilizando a camisa do Vasco deixou internautas confusos. Em entrevista à "Cazé TV" antes do início do Miami Open, o atleta de 18 anos contou a origem da imagem.

continua após a publicidade

- Eu torço pelo Flamengo. Essa foto (com camisa do Vasco) foi de Interclubes, que joguei na minha época de 11, 12 anos. Na verdade, acho que naquela época não tinha Flamengo (no tênis). Como a gente tinha que jogar Interclubes, o único do Rio era o Vasco. Eu lembro que, na época, eu odiei. Eu falei para a minha mãe: "Eu não quero jogar com a camisa do Vasco". Até meus amigos vascaínos usam essa foto para me encher o saco (risos) - contou.

- Aconteceu, era uma época legal. O Interclubes era muito legal. Era o Vasco, mas era o time do estado do Rio. Mas foi legal! - completou o tenista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por que João Fonseca usou camisa do Vasco?

João Fonseca participou da 1ª Copa Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, um evento do Circuito Nacional Infanto-juvenil da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes. Para competir, era necessário ser filiado a um clube membro do CBC, papel que o Vasco desempenhou.

Na competição, João Fonseca não apenas representou o Vasco, mas também se destacou, tornando-se vice-campeão em sua categoria. O evento reuniu 380 tenistas de 15 estados diferentes.

continua após a publicidade

João Fonseca, ainda criança, disputa torneio com a camisa do Vasco (Foto: Minas Tênis Clube)

➡️ João Fonseca terá semana de descanso após Miami e ainda define calendário no saibro

Tenista carioca entra em ação nesta quinta-feira (20)

Após o título no Challenger de Phoenix, João Fonseca retorna às disputas de Masters. Nesta quinta-feira (20), o carioca de 18 anos e número 60 do mundo enfrenta o americano Learner Tien. A partida está marcada para não antes das 20h (de Brasília) e tem transmissão da "ESPN" no Brasil.