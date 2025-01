Após vitória histórica contra o 9º melhor tenista do mundo em sua primeira partida no Australian Open, fotos de João Fonseca usando camisas do Vasco viralizaram na web. O astro do tênis brasileiro teve uma breve passagem pelo Vasco da Gama em 2018, quando defendeu o clube em um torneio infanto-juvenil.

João Fonseca com a camisa do Vasco (Foto: Minas Tênis Clube)

João Fonseca participou da 1ª Copa Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, um evento do Circuito Nacional Infanto-juvenil da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes. Para competir, era necessário ser filiado a um clube membro do CBC, papel que o Vasco desempenhou, permitindo que João competisse.

Na competição, João Fonseca não apenas representou o Vasco, mas também se destacou, tornando-se vice-campeão em sua categoria, em um evento que reuniu 380 tenistas de 15 estados diferentes.

Mais sobre João Fonseca e sua equipe

Fonseca ganhou maior notoriedade ao vencer o Torneio Next Gen Finals, campeonato que reúne os melhores tenistas mundiais até 20 anos, colocando-se ao lado de atletas como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que estão entre os melhores do mundo. Anteriormente, ele havia conquistado o US Open juvenil e atingido a primeira colocação mundial na categoria.



A equipe de Fonseca, liderada por Guilherme Teixeira desde seus 12 anos, inclui o fisioterapeuta Egidio Magalhães Junior e o preparador físico Emmanuel Jimenez, garantindo que ao menos dois profissionais o acompanhem em todos os torneios, um diferencial no tênis nacional. O próprio Fonseca ressalta a importância de Teixeira, a quem considera "quase um pai".