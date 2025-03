A temporada de 2025 começou, além de vitoriosa, bem agitada para João Fonseca. Para seguir na busca por espaço no cenário mundial do tênis, o brasileiro fará sua estreia no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (20), o jovem enfrentará o americano Learner Tien, 66º colocado, em duelo sobre o piso rápido; e que será o último na gira de quadra deste tipo do jogador.

Qual o calendário de João Fonseca?

Sobre o futuro, o atleta ainda não definiu seu calendário para o saibro e terá uma semana de folga após o torneio americano. O motivo é o início precoce da temporada, já que o atleta "começou 2025" ainda em dezembro de 2024.

O brasileiro saiu de casa no dia 6 de dezembro para treinar na Inglaterra e foi para Jeddah, onde no meio do mês conquistou o NextGen Finals. Vale destacar que, com o triunfo, se equiparou a marcas de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner no evento para sua idade.

Na sequência, ele engatou o título do challenger 125 de Camberra, na Austrália, furou o quali do Australian Open e venceu o top 10 Andrey Rublev na primeira rodada. Para completar, ainda foi campeão de Buenos Aires, jogou o Rio Open e disputou Indian Wells, onde faturar mais um caneco no último domingo (16) em Phoenix. A nova conquista o fez saltar mais de 80 posições no ranking.

João Fonseca venceu o Challenger de Phoenix (Foto: Mary Grace Grabill / Arizona Tennis Classic)

O calendário de João Fonseca para o saibro continua indefinido. O jovem tenista não se inscreveu para o quali do Masters 1000 de Monte Carlo e a tendência é que não jogue o torneio, que começa no dia 6 de abril; só teria, assim, uma vaga em caso de convite (wild-card).

Ademais, ele também não aparece nas listas dos ATPs 500 de Barcelona e nem de Munique, na Alemanha, onde estaria apenas como alternate. Estes torneios começam na semana do dia 14 de abril. Caso ele não dispute as duas primeiras semanas de grandes eventos no saibro europeu, o início na gira deve ser o Masters de Madri que começa no dia 23 de abril.

Brasileiro tenta chegar pela primeira vez à terceira rodada em Masters

O torneio na Flórida será a terceira participação de João Fonseca em Masters 1000 na carreira. A estreia foi ano passado, em Madri, no saibro, quando venceu o americano Alex Michelsen na estreia e parou, na fase seguinte, diante do britânico Cameron Norrie. Há duas semanas, o brasileiro parou diante de Draper em Indian Wells, primeiro Masters 1000 do ano.

FICHA TÉCNICA

JOÃO FONSECA X LEARNER TIEN

MASTERS 1000 DE MIAMI - FASE DE 128

📅 Dia: quinta-feira, 20 de março de 2025;

⏰ Horário: não antes das 20h (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)