Quanto João Fonseca pode faturar se vencer o Miami Open?

João Fonseca entra em quadra nesta quinta-feira (20) para sua estreia no Miami Open, um dos torneios mais prestigiados do calendário da ATP. O jovem brasileiro encara o norte-americano Learner Tien na primeira rodada, buscando avançar na competição e aumentar seus ganhos na temporada.



🏆 Premiação do Miami Open 2025

O Miami Open distribui um total de US$ 19,38 milhões em premiação somando os torneios masculinos e femininos. Se conquistar o título do torneio, Fonseca pode embolsar mais de R$ 6 milhões. Veja quanto cada fase do torneio paga aos atletas:

🥇 Campeão – US$ 1.124.380 ( R$ 6,45 milhões )

– US$ ( ) 🥈 Vice-campeão – US$ 597.890 ( R$ 3,43 milhões )

– US$ ( ) 🏅 Semifinalista – US$ 332.160 ( R$ 1,90 milhão )

– US$ ( ) 🏅 Quartas de final – US$ 189.075 ( R$ 1,08 milhão )

– US$ ( ) 🏅 Oitavas de final – US$ 103.225 ( R$ 592 mil )

– US$ ( ) 🎾 Terceira rodada – US$ 60.440 ( R$ 347 mil )

– US$ ( ) 🎾 Segunda rodada – US$ 35.260 ( R$ 202 mil )

– US$ ( ) 🎾 Primeira rodada – US$ 23.760 (R$ 136 mil)

Ou seja, Fonseca já garantiu pelo menos US$ 23,7 mil (R$ 136 mil) por disputar a primeira rodada.

💰 Quanto João Fonseca já faturou em 2025?

O brasileiro vem fazendo uma excelente temporada e já conquistou três títulos em 2025. No total, ele acumula US$ 346,2 mil (R$ 1,98 milhão) em premiações no ano.

Veja o desempenho do tenista nos torneios anteriores:

🏆 Challenger de Camberra (campeão) – US$ 28,4 mil (R$ 163 mil)

🎾 Australian Open (segunda rodada) – US$ 123 mil (R$ 705 mil)

🏆 ATP Buenos Aires (campeão) – US$ 100,1 mil (R$ 574,6 mil)

🎾 Rio Open (primeira rodada) – US$ 18,7 mil (R$ 107,4 mil)

🎾 Indian Wells (segunda rodada) – US$ 37,6 mil (R$ 215,8 mil)

🏆 Challenger de Phoenix (campeão) – US$ 38,4 mil (R$ 220,4 mil)