João Fonseca estreia no Masters de Miami; onde assistir e horário

Após o título no Challenger de Phoenix, João Fonseca retorna às disputas de Masters. Nesta quinta-feira (20), o carioca de 18 anos e número 60 do mundo enfrenta o americano Learner Tien. A partida está marcada para não antes das 20h de Brasília e tem transmissão da ESPN no Brasil.

Learner Tien, oponente de João Fonseca, é somente um ano mais velho que o brasileiro, tendo 19 anos. João Fonseca já jogou contra Learner em mais de uma oportunidade. Em dezembro de 2024, o carioca derrotou o americano e ergueu o troféu do NextGen Finals, na Arábia Saudita.

João Fonseca venceu o Challenger de Phoenix (Foto: Mary Grace Grabill / Arizona Tennis Classic)

Já em 2023, o derrotado foi João Fonseca, durante as quartas de final do Roland Garros. Na final do US Open Juvenil, João Fonseca derrotou Learner e levantou o caneco. Atualmente, o tenista americano é o número 66 no ranking da ATP.

Brasileiro tenta chegar pela primeira vez à terceira rodada em Masters

O torneio na Flórida será a terceira participação de João Fonseca em Masters 1000 na carreira. A estreia foi ano passado, em Madri, no saibro, quando venceu o americano Alex Michelsen na estreia e parou, na fase seguinte, diante do britânico Cameron Norrie. Há duas semanas, o brasileiro parou diante de Draper em Indian Wells, primeiro Masters 1000 do ano.

FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X LEARNER TIEN

MASTERS 1000 DE MIAMI — FASE DE 128

📅 Dia: quinta-feira, 20 de março de 2025;

⏰ Horário: não antes das 20h (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)